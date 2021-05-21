2021-05-21: Ціни на АЗС стабільно високі

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 21 травня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ значно знизилися.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.38% (-11.0 коп/л) до 28.12 грн/л, бензину А-95 євро — 062% (-19.0 коп/л) до 29.71 грн/л. Дизельне пальне євро змінилося в ціні на 1.23% до 28.14 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 21 травня 2021 р змінився в ціні на 0.28% (-4.0 коп/л) до 15.65 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 52.7%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.12
|23.00
|-0.38
|-0.44
|Бензин А-95 євро
|29.71
|24.50
|-0.62
|-1.03
|Дизельне пальне
|28.14
|23.49
|-1.23
|-2.39
|Зріджений газ
|15.65
|11.15
|-0.28
|-0.27
Довідково:
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