2021-05-21: Дрібнооптовий ринок пального активно знижує ціни

21 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відбувалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.6% (-16 коп/л) до 26.23 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день підвищилася на 0.76% (-21 коп/л) до 27.08 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 1.13% (-27 коп/л) до 23.54 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.23
|-0.60
|-0.86
|1.00
|Бензин А-95 євро
|27.08
|-0.76
|-0.89
|0.41
|Дизельне пальне
|23.54
|-1.13
|-1.98
|-0.74
Довідково:
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