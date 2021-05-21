2021-05-21: Нафта Brent торгується по $65 за баррель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 65,19 долара за барель.



Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,12%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 62,05 долара за барель, втративши 2,07%.

Ціни на нафту почали рости в п’ятницю, взявши перепочинок після трьох днів втрат, оскільки інвестори приготувалися до відновлення поставок іранської нафти після того, як офіційні особи заявили, що Іран і світові держави домоглися прогресу в переговорах з відновленню ядерної угоди 2015 року, пише Reuters.

Обидві марки нафти подешевшали майже на 5% за тиждень, що невдовзі стане найбільшими тижневими втратами в ціні з березня після того, як президент Ірану заявив, що Сполучені Штати готові скасувати санкції щодо нафтового, банківського і судноплавного секторів його країни.

Іран і світові держави з квітня ведуть переговори про відновлення угоди, і офіційний представник Європейського Союзу, який веде обговорення, заявив в середу, що впевнений, що угода буде досягнута.

«Investing.com» пише, що вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск становила $ 65,26 за барель, що на $ 0,15 (0,23%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,55 (2,3%) — до $ 65,11 за барель, мінімуму з 13 квітня. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 62,21 за барель, що на $ 0,27 (0,44%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів упала на $ 1,41 (2,2%) — до $ 61,94 за барель. Червневий контракт на WTI, термін дії якого закінчився в четвер, завершив торги на мінімумі з 26 квітня. Зниженню цін на нафту останнім часом сприяють зростаючі побоювання економістів щодо посилюється інфляції, яка може змусити Федеральну резервну систему приступити до жорсткості грошово-кредитної політики раніше, ніж планувалося, пише Bloomberg. Ціни на нафту, однак, на даний момент більш ніж на 25% вище, ніж на початку поточного року, що відображає очікування зростання попиту на енергоносії в США, Китаї та ряді країн Європи, де ситуація з пандемією COVID-19 істотно покращилася за останній час .