Центренерго продало на УЕБ 220 800 МВт-г електроенергії

20 травня ПАТ «Центренерго» вийшов на ТБ «Українська енергетична біржа» з пропозицією 100 МВт базового графіка загальним обсягом 220 800 МВт.г з періодом поставки з 01 червня по 31 серпня 2021 г.
Інформує Центренерго.
Було продано весь обсяг на загальну суму 276 503 424 грн без ПДВ.
Максимальна ціна 1266 грн/ МВт.г без ПДВ, мінімальна ціна — 1252 грн/ МВт.г без ПДВ. Середньозважена ціна становила 1252,28 грн/ МВт.г без ПДВ.
В торгах взяли участь 4 покупця, які придбали лоти обсягом від 2 до 20 МВт.г.
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