Центренерго продало на УЕБ 220 800 МВт-г електроенергії

Обновлено: Май 21, 2021. Тэги: , ,

Центренерго продало на УЕБ 220 800 МВт-г електроенергії

20 травня  ПАТ «Центренерго» вийшов на ТБ «Українська енергетична біржа» з пропозицією 100 МВт базового графіка загальним обсягом 220 800 МВт.г з періодом поставки з 01 червня по 31 серпня 2021 г.

Інформує Центренерго.

Було продано весь обсяг на загальну суму 276 503 424 грн без ПДВ.

Максимальна ціна 1266 грн/ МВт.г без ПДВ, мінімальна ціна — 1252 грн/ МВт.г без ПДВ.  Середньозважена ціна становила 1252,28 грн/ МВт.г без ПДВ.

В торгах взяли участь 4 покупця, які придбали лоти обсягом від 2 до 20 МВт.г.

Читайте у Терміналі: Центренерго та Українська енергетична біржа уклали Меморандум про співробітництво.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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