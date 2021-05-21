Кличко: Майже 120 міст з 20 травня можуть залишитися без гарячої води

Через дії уряду і НАК «Нафтогаз України» вже в травні 120 міст, в яких проживають 5 млн чол., можуть залишитися без гарячої води, а бюджетні установи — без природного газу.



Про це сказав у відеозверненні мера Києва Віталій Кличко.

«З жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення. Адже, з 20 травня припиняється обов’язок НАК» Нафтогаз «поставляти підприємствам теплопостачання природний газ по режиму» покладання спеціальних обов’язків «.

Такий режим передбачав обов’язковість постачання газу за фіксованою ціною, без передоплати. А його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у «Нафтогазу» або у інших постачальників на ринкових умовах «, — йдеться у відеозверненні мера Києва Віталія Кличка, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

«НАК» Нафтогаз «уже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 куб. М, авансова оплата, подобове замовлення обсягу газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАК. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення і неплатежів за комунальні послуги, а також до непомірних витрат бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для дитсадків, шкіл, лікарень», — підкреслив Кличко.

Він нагадав, що 9 лютого 2021 року, між урядом, «Нафтогазом», НКРЕКП і Асоціацією міст України був укладений меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали наступні зобов’язання: тарифи на послуги постачання тепла і гарячої води протягом опалювального сезону не виросли, було забезпечено безперебійне надання цих послуг споживачам. При цьому уряд відмовився виконати взяті на себе зобов’язання. Зокрема, не здійснюється компенсація втрат комунальним підприємствам, що не дозволяє почати підготовку до опалювального сезону. Також арештують рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокується робота підприємств, люди залишаються без заробітної плати.