Кличко: Майже 120 міст з 20 травня можуть залишитися без гарячої води

Обновлено: Май 21, 2021. Тэги: , ,

Кличко: Майже 120 міст з 20 травня можуть залишитися без гарячої води

Через дії  уряду і НАК «Нафтогаз України» вже в травні 120 міст, в яких проживають 5 млн чол., можуть залишитися без гарячої води, а бюджетні установи — без природного газу.

Про це сказав у відеозверненні мера Києва Віталій Кличко.

«З жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення. Адже, з 20 травня припиняється обов’язок НАК» Нафтогаз «поставляти підприємствам теплопостачання природний газ по режиму» покладання спеціальних обов’язків «.

Такий режим передбачав обов’язковість постачання газу за фіксованою ціною, без передоплати. А його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у «Нафтогазу» або у інших постачальників на ринкових умовах «, — йдеться у відеозверненні мера Києва Віталія Кличка, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

«НАК» Нафтогаз «уже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 куб. М, авансова оплата, подобове замовлення обсягу газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАК. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення і неплатежів за комунальні послуги, а також до непомірних витрат бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для дитсадків, шкіл, лікарень», — підкреслив Кличко.

Він нагадав, що 9 лютого 2021 року, між урядом, «Нафтогазом», НКРЕКП і Асоціацією міст України був укладений меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали наступні зобов’язання: тарифи на послуги постачання тепла і гарячої води протягом опалювального сезону не виросли, було забезпечено безперебійне надання цих послуг споживачам. При цьому уряд відмовився виконати взяті на себе зобов’язання. Зокрема, не здійснюється компенсація втрат комунальним підприємствам, що не дозволяє почати підготовку до опалювального сезону. Також арештують рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокується робота підприємств, люди залишаються без заробітної плати.

Автор:

(Всего статей: 18150)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: