НКРЕКП розгляне питання припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

НКРЕКП отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Про це пише пресслужба компанії.

«У цьому контексті обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), має розглядатись виключно в комплексі заходів, що направлені на забезпечення безпеки постачання електроенергії, зокрема, в частині дотримання встановлених графіків накопичення вугілля виробниками електричної енергії для підготовки до осінньо-зимового періоду», — йдеться у повідомленні.

Узгоджені позиції з цього приводу були оперативно напрацьовані Регулятором разом з Міністерством енергетики України, НЕК «Укренерго» та компаніями-виробниками електричної енергії: ДП НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», «ДТЕК Енерго» під час проведення двох спільних заходів. При цьому перший захід був проведений 14 травня 2021 року, тобто ще до набуття чинності згаданим Законом, а другий – 19 травня 2021 року, одразу після отримання листа з позицією щодо цього питання від Міністерства енергетики України.

За результатами заходів Регулятор виносить на своє наступне засідання, що відбудеться 26 травня 2021 року, проєкт Постанови НКРЕКП «Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів».

Проєктом постанови, зокрема, передбачається тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

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