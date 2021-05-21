НКРЕКП розгляне питання припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

Обновлено: Май 21, 2021. Тэги: , , , ,

НКРЕКП розгляне питання припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі

НКРЕКП отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Про це пише пресслужба компанії.

«У цьому контексті обмеження імпорту електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), має розглядатись виключно в комплексі заходів, що направлені на забезпечення безпеки постачання електроенергії, зокрема, в частині дотримання встановлених графіків накопичення вугілля виробниками електричної енергії для підготовки до осінньо-зимового періоду», — йдеться у повідомленні.

Узгоджені позиції з цього приводу були оперативно напрацьовані Регулятором разом з  Міністерством енергетики України, НЕК «Укренерго» та компаніями-виробниками електричної енергії: ДП НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», «ДТЕК Енерго» під час проведення двох спільних заходів. При цьому перший захід був проведений 14 травня 2021 року, тобто ще до набуття чинності згаданим Законом, а другий – 19 травня 2021 року, одразу після отримання листа з позицією щодо цього питання від Міністерства енергетики України.
За результатами заходів Регулятор виносить на своє наступне засідання, що відбудеться 26 травня 2021 року, проєкт Постанови НКРЕКП «Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів».
Проєктом постанови, зокрема, передбачається тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

Читайте в «Терміналі», Україна не має технічної залежності від імпорту електроенергії з Російської Федерації й Білорусі. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в Telegram.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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