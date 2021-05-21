Новий прокурор в четвертий раз закрив справу Роттердам +

Керівник групи прокурорів у справі «Роттердам +» Денис Демків 20 травня вирішив закрити справу.
Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.
«Рішення нового старшого групи прокурорів — Дениса Демківа — про закриття так званої справи «Роттердам +» 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Рішення прийнято в неробочий час, без консультацій з детективами й належного вивчення матеріалів справи », — йдеться в заяві НАБУ.
У Бюро відзначили, що в справі понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів. НАБУ оскаржить рішення про закриття справи «Роттердам +».
«Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли вищі посадові особи. Тому НАБУ впевнено — дати оцінку і поставити крапку має тільки суд», — заявили в Бюро.
Читайте в «Терміналі», в.о. керівника САП вдруге скасував постанову прокурора Пономаренка про закриття справи «Роттердам+».