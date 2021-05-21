Рада спростила приєднання до газотранспортної системи

Обновлено: Май 21, 2021. Тэги: , ,

Рада спростила приєднання до газотранспортної системи

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №4578-1 про внесення змін до низки законів щодо деяких питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи, спрямований на спрощення таких приєднань.

Відповідне рішення Рада прийняла на позачерговому засіданні в четвер 284 голосами.

Співавтор законопрокту і глава газового енергокомітету Андрій Жупанін (фракція «Слуга народу»), представляючи документ, зазначив, що він був розроблений за участю всіх зацікавлених сторін газового ринку.

Нардеп зазначив, що законопроєкт враховує більшість прогресивних норм законопроєкту №4578, поданого Кабміном, але пропонує більш дієвий підхід до механізму спрощення приєднань і містить ряд принципових відмінностей.

«Пропонується скасувати обов’язковий поділ приєднань на стандартне і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови в приєднанні», – зазначив Жупанін.

Крім цього, законопроєкт пропонує чітко визначає права замовників будівництва або власників об’єктів в питаннях приєднання до газових мереж. Також законопроєктом передбачається підхід до визначення вартості приєднань, виходячи з потужності та відстані від його місцезнаходження.

Читайте в «Терміналі», у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сформовано 6 робочих груп.

Автор:

(Всего статей: 18152)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: