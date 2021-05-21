Рада спростила приєднання до газотранспортної системи

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №4578-1 про внесення змін до низки законів щодо деяких питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи, спрямований на спрощення таких приєднань.

Відповідне рішення Рада прийняла на позачерговому засіданні в четвер 284 голосами.

Співавтор законопрокту і глава газового енергокомітету Андрій Жупанін (фракція «Слуга народу»), представляючи документ, зазначив, що він був розроблений за участю всіх зацікавлених сторін газового ринку.

Нардеп зазначив, що законопроєкт враховує більшість прогресивних норм законопроєкту №4578, поданого Кабміном, але пропонує більш дієвий підхід до механізму спрощення приєднань і містить ряд принципових відмінностей.

«Пропонується скасувати обов’язковий поділ приєднань на стандартне і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови в приєднанні», – зазначив Жупанін.

Крім цього, законопроєкт пропонує чітко визначає права замовників будівництва або власників об’єктів в питаннях приєднання до газових мереж. Також законопроєктом передбачається підхід до визначення вартості приєднань, виходячи з потужності та відстані від його місцезнаходження.

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