Укрнафта оприлюднила розмір дивідендів за 2018-2020 роки

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» направить 1,931 млрд грн на виплату дивідендів.



Про це йдеться в повідомленні «Укрнафти».

«Акціонери прийняли рішення про розподіл чистого прибутку і збитків ПАТ «Укрнафта» за 2018-2020 роки», — повідомляє компанія за підсумками загальних зборів акціонерів, що відбулися 18 травня.

Так, за результатами 2018 року будуть виплачені дивіденди на суму 1 931,6 млн грн або 35,62 грн на одну просту акцію, що складає 30% чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2018 р. згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік вирішено направити на покриття накопиченого збитку.

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році прийнято рішення дивіденди не нараховувати.

Також, не будуть нараховані дивіденди за 2020 рік.

«Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів за 2020 рік до 1 травня 2021 року, акціонери вирішили дивіденди не нараховувати, а прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», – підкреслили в «Укрнафті».

Нагадаємо, відповідно до закону «Про державний бюджет України на 2021 рік», «Укрнафта» має виплатити дивіденди на суму не менше 3,842 млрд гривень (90% свого чистого прибутку за підсумками 2020 року).

Читайте в «Терміналі», «Нафтогаз» як акціонер понад 50% акцій «Укрнафти» доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами.