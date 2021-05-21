Укрнафта оприлюднила розмір дивідендів за 2018-2020 роки

Обновлено: Май 21, 2021. Тэги: ,

Укрнафта оприлюднила розмір дивідендів за 2018-2020 роки

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» направить 1,931 млрд грн на виплату дивідендів.

Про це йдеться в повідомленні «Укрнафти».

«Акціонери прийняли рішення про розподіл чистого прибутку і збитків ПАТ «Укрнафта» за 2018-2020 роки», — повідомляє компанія за підсумками загальних зборів акціонерів, що відбулися 18 травня.

Так, за результатами 2018 року будуть виплачені дивіденди на суму 1 931,6 млн грн або 35,62 грн на одну просту акцію, що складає 30% чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2018 р. згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік вирішено направити на покриття накопиченого збитку.

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році прийнято рішення дивіденди не нараховувати.

Також, не будуть нараховані дивіденди за 2020 рік.

«Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів за 2020 рік до 1 травня 2021 року, акціонери вирішили дивіденди не нараховувати, а прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», – підкреслили в «Укрнафті».

Нагадаємо, відповідно до закону «Про державний бюджет України на 2021 рік», «Укрнафта» має виплатити дивіденди на суму не менше 3,842 млрд гривень (90% свого чистого прибутку за підсумками 2020 року).

Читайте в «Терміналі», «Нафтогаз» як акціонер понад 50% акцій «Укрнафти» доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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