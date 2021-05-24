2021-05-24: Центренерго буде продавати на УЕБ 90% електроенергії

Обновлено: Май 24, 2021. Тэги: , , ,

2021-05-24: Центренерго буде продавати на УЕБ 90% електроенергії

Центренерго планує продавати до 90% електроенергії на аукціонах «Української енергетичної біржі».

Про це заявив член Дирекції компанії Володимир Галущак.

«Основним майданчиком для торгів стала Українська енергетична біржа. Якраз в лютому 2021 року УЕБ прийняла зміни до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії. Був обмежений максимальний обсяг продажу лотів по одній позиції від загального обсягу електроенергії, який заявлявся на аукціон – не більше 20% від загального обсягу або 50 МВт. Завдяки цьому покупці отримали можливість купити навіть 1 МВт, запропонувавши за лот максимальну ціну», – повідомив Галущак.

За його словами, це дозволило залучити до торгів велику кількість учасників, серед яких багато кінцевих споживачів – невеликих виробничих підприємств, які купують електрику для покриття власних витрат, а не перепродажу.

«Попит потенційних покупців перевищує пропозицію «Центренерго» майже у два рази», – наголосив Галущак.

Компанія планує продовжувати практику роботи на біржі й поглибити співпрацю з УЕБ, оскільки обраний шлях торгівлі себе виправдав.

«Таким чином на ринку двосторонніх договорів ми плануємо продавати до 90% виробленої електроенергії, а решта 10% виставляти на ринку «на добу вперед» і внутрішньодобовому ринку. Короткостроковими продажами ми тільки коригуємо свою виробничу місячну програму», – зазначив директор Центренерго.

Читайте в «Терміналі» також, УЕБ: Центренерго продало на біржі 220 800 МВт-г електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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