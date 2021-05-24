2021-05-24: В дрібному опті ціни знизилися

24 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відбувалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.1% (-2 коп/л) до 26.21 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро знизилася на 0.00% (-1 коп/л) до 27.07 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.74% (-17 коп/л) до 23.39 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.21
|-0.08
|-0.88
|1.15
|Бензин А-95 євро
|27.07
|-0.02
|-0.87
|0.79
|Дизельное топливо євро
|23.39
|-0.74
|-2.40
|-1.29
Довідково:
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