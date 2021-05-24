ДП «Оператор ринку» планує перетворитися в акціонерне товариство в III кварталі 2021 року

Обновлено: Май 24, 2021. Тэги: , ,

ДП «Оператор ринку» планує перетворитися в акціонерне товариство в III кварталі 2021 року

Державне підприємство «Оператор ринку» подало на розгляд Кабінету Міністрів України оновлену Стратегію розвитку підприємства та чекає на її затвердження найближчим часом. Про це в ході Carpathian Oil & Gas Conference 2021 заявив в.о. директора ДП «Оператор ринку» Роман Сутченко.

Повідомляє Оператор ринку.

«Ми знаходимося в стані корпоратизації і плануємо завершити процес перетворення в акціонерне товариство у ІІІ кварталі 2021 року. У 2023 році плануємо бути активним гравцем у сфері надання клірингових послуг відповідно до вимог українського законодавства. Протягом наступного року маємо намір завершити всю необхідну підготовчу роботу», — наголосив Р.Сутченко.

І додав, що в цьому напрямку «Оператор ринку» розраховує на об’єднання  зусиль із Українською енергетичною біржею, з якою в підприємства підписаний Меморандум про співпрацю.

За словами Романа Сутченка, market coupling «Оператор ринку» планує реалізувати в два етапи: спочатку запровадити торгівлю електричною енергією між Україною і Молдовою, а згодом з іншими державами Європи. Але, безумовно, першим кроком має бути технічна синхронізація та спільні правила щодо розподілу потужності транскордонних перетинів.

У цьому році підприємство посилено працює над впровадженням механізмів прозорості відповідно до регламенту ЄС REMIT. ДП «Оператор ринку» крім спостереження за роботою  РДН і ВДР, планує стати зареєстрованим механізмом звітності і впровадити платформу для публікації інсайдерської інформації.

Раніше Термінал писав, що ДП «Оператор ринку» провело аудит фінансової звітності за 2020 рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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