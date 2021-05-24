ДП «Оператор ринку» планує перетворитися в акціонерне товариство в III кварталі 2021 року

Державне підприємство «Оператор ринку» подало на розгляд Кабінету Міністрів України оновлену Стратегію розвитку підприємства та чекає на її затвердження найближчим часом. Про це в ході Carpathian Oil & Gas Conference 2021 заявив в.о. директора ДП «Оператор ринку» Роман Сутченко.

Повідомляє Оператор ринку.

«Ми знаходимося в стані корпоратизації і плануємо завершити процес перетворення в акціонерне товариство у ІІІ кварталі 2021 року. У 2023 році плануємо бути активним гравцем у сфері надання клірингових послуг відповідно до вимог українського законодавства. Протягом наступного року маємо намір завершити всю необхідну підготовчу роботу», — наголосив Р.Сутченко.

І додав, що в цьому напрямку «Оператор ринку» розраховує на об’єднання зусиль із Українською енергетичною біржею, з якою в підприємства підписаний Меморандум про співпрацю.

За словами Романа Сутченка, market coupling «Оператор ринку» планує реалізувати в два етапи: спочатку запровадити торгівлю електричною енергією між Україною і Молдовою, а згодом з іншими державами Європи. Але, безумовно, першим кроком має бути технічна синхронізація та спільні правила щодо розподілу потужності транскордонних перетинів.

У цьому році підприємство посилено працює над впровадженням механізмів прозорості відповідно до регламенту ЄС REMIT. ДП «Оператор ринку» крім спостереження за роботою РДН і ВДР, планує стати зареєстрованим механізмом звітності і впровадити платформу для публікації інсайдерської інформації.

Раніше Термінал писав, що ДП «Оператор ринку» провело аудит фінансової звітності за 2020 рік.