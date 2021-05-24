Мінекономіки знизило середню ціну бензинів в Україні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України знизило середню вартість бензинів на 1,5%, до 24,84 грн за літр з 25,22 грн за літр.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Разом з тим, вартість дизельного палива залишилася без змін.

З урахуванням граничної торгової націнки, протягом травня вартість бензину не повинна перевищувати 29,84 грн за літр, дизельного палива — 27,89 грн за літр.

Читайте в «Терміналі», максимальна торговельна надбавка не стосується «брендового преміального» пального, що пропонується на автозаправних станціях (АЗС) за вищою ціною, ніж соціально значуще.