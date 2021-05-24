Минулого тижня ціна газу проявила тенденцію на зниження — УЕБ

Обновлено: Май 24, 2021. Тэги: , ,

Минулого тижня ціна газу проявила тенденцію на зниження — УЕБ

Минулого тижня 12 компаній-ініціаторів торгів формували стартові позиції як на продаж, так і на купівлю ресурсів. Загалом спостерігався значний розрив між пропозиціями ініціаторів на купівлю та продаж ресурсів.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Ініціатори стартових позицій (переважно продавці ресурсів) пропонували ціни загалом в межах 10000 грн. і вище за тис. куб. м. із загальною динамікою на зниження до кінця тижня.

Протягом минулого тижня реалізовано 19 млн. куб. м. природного газу ресурсу червня за післяплатою. Ціна досягла 12234 грн. за тис. куб. м. – в понеділок, 17 травня.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки та укладали угоди як в сегменті внутрішньодобового ринку, так і на ринку «на добу наперед». Загалом протягом тижня було реалізовано 55 тис. куб. м. Станом на п’ятницю остання ціна ринку «на добу наперед» складала 10660 грн., остання ціна внутрішньодобового ринку – 11100 грн.

Читайте у Терміналі: Центренерго буде продавати на УЕБ 90% електроенергії.

Автор:

(Всего статей: 18167)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: