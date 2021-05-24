Минулого тижня ціна газу проявила тенденцію на зниження — УЕБ

Минулого тижня 12 компаній-ініціаторів торгів формували стартові позиції як на продаж, так і на купівлю ресурсів. Загалом спостерігався значний розрив між пропозиціями ініціаторів на купівлю та продаж ресурсів.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Ініціатори стартових позицій (переважно продавці ресурсів) пропонували ціни загалом в межах 10000 грн. і вище за тис. куб. м. із загальною динамікою на зниження до кінця тижня.

Протягом минулого тижня реалізовано 19 млн. куб. м. природного газу ресурсу червня за післяплатою. Ціна досягла 12234 грн. за тис. куб. м. – в понеділок, 17 травня.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки та укладали угоди як в сегменті внутрішньодобового ринку, так і на ринку «на добу наперед». Загалом протягом тижня було реалізовано 55 тис. куб. м. Станом на п’ятницю остання ціна ринку «на добу наперед» складала 10660 грн., остання ціна внутрішньодобового ринку – 11100 грн.

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