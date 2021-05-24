На ЮУАЕС розпочалися пускові випробування першої черги бризкальних басейнів

21 травня зроблено черговий крок до успішного введення в роботу першого пускового комплексу проєкту «Реконструкція системи технічного водопостачання на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС» – на бризкальних басейнах розпочалося заповнення підвідного каналу насосної станції подачі води.

Повідомляє Енергоатом.

«Це – початок комплексних пускових випробувань і перший етап введення першого пускового комплексу в експлуатацію, – розповів в.о. генерального директора Южно-Української АЕС Юрій Шейко. – Реалізація цього проєкту дозволить нам вирішити проблему обмеження виробництва електроенергії через високу температуру циркуляційної води, а також уникнути обмеження потужності енергоблоків станції, викликаного недостатньою охолоджувальною здатністю Ташлицького водосховища в спекотні літні періоди».

Після заповнення підвідного каналу насосної станції бризкальних басейнів фахівці мають зрівняти його рівень з Ташлицьким водосховищем, розібрати тимчасову перемичку та з’єднати з ним водоприймач. Після цього на насосні агрегати буде подано струм, і під наглядом шеф-інженерів заводу-виробника, фахівців з Італії та Великобританії, перевірять їхні робочі характеристики. Юрій Шейко запевнив: 31 травня мають відбутися випробування бризкальних басейнів разом з насосами.

Раніше Термінал повідомляв, що строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази.