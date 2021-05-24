Нафтогаз збільшує кількість операцій із забурювання бічних стовбурів свердловин

Технологія забурювання бічного стовбура, яку компанія почала використовувати у 2018 році, стала додатковим інструментом для підвищення видобутку на виснажених родовищах і проблемних свердловинах.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Завдяки бічним стовбурам Група вже отримала додатково 160 млн куб. м газу. З урахуванням також позитивної економіки операцій, Нафтогаз рік за роком суттєво збільшує їх кількість.

«Лише минулого року Нафтогаз виконав 13 забурювань бічних стовбурів, і отримав понад 72 млн куб. м газу там, де іншими способами на нього годі було розраховувати. Тому цього року планується здійснити вже 27 таких операцій і отримати ще більший обсяг додаткового газу», — зазначив директор з буріння АТ «Укргазвидобування» Олександр Потернак.

ЗБС дозволяє дістатися до ділянок газоносного пласта, які раніше були незалучені вертикальною свердловиною, а також до запасів природного газу, видобуток яких колись був неможливим.

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