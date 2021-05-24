Рубрика | Украина

Нафтогаз збільшує кількість операцій із забурювання бічних стовбурів свердловин

Обновлено: Май 24, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз збільшує кількість операцій із забурювання бічних стовбурів свердловин

Технологія забурювання бічного стовбура, яку компанія почала використовувати у 2018 році, стала додатковим інструментом для підвищення видобутку на виснажених родовищах і проблемних свердловинах.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Завдяки бічним стовбурам Група вже отримала додатково 160 млн куб. м газу. З урахуванням також позитивної економіки операцій, Нафтогаз рік за роком суттєво збільшує їх кількість.

«Лише минулого року Нафтогаз виконав 13 забурювань бічних стовбурів, і отримав понад 72 млн куб. м газу там, де іншими способами на нього годі було розраховувати. Тому цього року планується здійснити вже 27 таких операцій і отримати ще більший обсяг додаткового газу», — зазначив директор з буріння АТ «Укргазвидобування» Олександр Потернак.

ЗБС дозволяє дістатися до ділянок газоносного пласта, які раніше були незалучені вертикальною свердловиною, а також до запасів природного газу, видобуток яких колись був неможливим.

Читайте в «Терміналі», Служба безпеки НАК «Нафтогаз України» спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ «Укргазвидобування») скрапленого газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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