Російська баржа почала укладання Північного потоку-2 в німецьких водах

Обновлено: Май 24, 2021. Тэги: , ,

Російська баржа почала укладання Північного потоку-2 в німецьких водах

Судно «Фортуна» відновило роботи з укладання труб для російського газопроводу «Північний потік — 2» після розпорядження Федерального відомства по судноплавству і гідрографії про негайне виконання дозволу на будівництво ділянки в Німеччині. 

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на представника компанії — оператора Nord Stream 2 AG.

Як повідомляє німецький регулятор, «Фортуна» до 30 червня буде вести роботи в водах Німеччини з укладання труб. При цьому, за даними MarineTraffic, трубоукладач вже покинув води Данії, де раніше працював над будівництвом «Північного потоку-2» разом з судном «Академік Черський», і зараз знаходиться в німецькій винятковій економічній зоні.

Німецький регулятор, федеральне морське і гідрографічне агентство в Гамбурзі, 17 травня дозволив продовження робіт з будівництва «Північного потоку-2» в Німеччині. Йдеться про прокладку труб на відрізку у 2 км в німецьких територіальних водах.

Читайте в «Терміналі», Президент Володимир Зеленський упевнений, що можливе скасування Сполученими Штатами Америки санкцій щодо проєкту «Північний потік – 2» стане серйозною геополітичною перемогою Російської Федерації.

Автор:

(Всего статей: 18162)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: