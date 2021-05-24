Російська баржа почала укладання Північного потоку-2 в німецьких водах

Судно «Фортуна» відновило роботи з укладання труб для російського газопроводу «Північний потік — 2» після розпорядження Федерального відомства по судноплавству і гідрографії про негайне виконання дозволу на будівництво ділянки в Німеччині.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на представника компанії — оператора Nord Stream 2 AG.

Як повідомляє німецький регулятор, «Фортуна» до 30 червня буде вести роботи в водах Німеччини з укладання труб. При цьому, за даними MarineTraffic, трубоукладач вже покинув води Данії, де раніше працював над будівництвом «Північного потоку-2» разом з судном «Академік Черський», і зараз знаходиться в німецькій винятковій економічній зоні.

Німецький регулятор, федеральне морське і гідрографічне агентство в Гамбурзі, 17 травня дозволив продовження робіт з будівництва «Північного потоку-2» в Німеччині. Йдеться про прокладку труб на відрізку у 2 км в німецьких територіальних водах.

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