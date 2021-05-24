В міненерго наголосили на необхідності постійного діалогу з шахтарськими профспілками

Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у засіданні Президії ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України.



Про це повідомила пресслужба міністерства.

Міністр наголосив на необхідності постійного діалогу з шахтарськими профспілками та колективами та спільної роботи над вирішенням проблем та розробкою концепції трансформації вугільної галузі.

«Я переконаний, що концепція трансформації вугільної галузі не може бути відірваною від реального стану галузі. Я хочу, щоб документи, які розробляються, ви бачили ще на стадії проєктів, щоб ви могли давати своє бачення щодо тих напрацювань, які є. Ми маємо підтримувати постійний діалог, який допоможе нам виробити спільне бачення подальшого розвитку галузі», — наголосив Герман Галущенко.

Він заслухав учасників засідання, які окреслили коло проблем, що наявні у галузі та окремих підприємствах. Зокрема, питання відключень електроенергії, розрахунків за вугільну продукцію, заборгованість із зарплат, модернізації підприємств.

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