В міненерго наголосили на необхідності постійного діалогу з шахтарськими профспілками

Обновлено: Май 24, 2021. Тэги: , ,

В міненерго наголосили на необхідності постійного діалогу з шахтарськими профспілками

Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у засіданні Президії ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Міністр наголосив на необхідності постійного діалогу з шахтарськими профспілками та колективами та спільної роботи над вирішенням проблем та розробкою концепції трансформації вугільної галузі.
«Я переконаний, що концепція трансформації вугільної галузі не може бути відірваною від реального стану галузі. Я хочу, щоб документи, які розробляються, ви бачили ще на стадії проєктів, щоб ви могли давати своє бачення щодо тих напрацювань, які є. Ми маємо підтримувати постійний діалог, який допоможе нам виробити спільне бачення подальшого розвитку галузі», — наголосив Герман Галущенко.
Він заслухав учасників засідання, які окреслили коло проблем, що наявні у галузі та окремих підприємствах. Зокрема, питання відключень електроенергії, розрахунків за вугільну продукцію, заборгованість із зарплат, модернізації підприємств.

Читайте в «Терміналі», заборгованість перед шахтарями за поточний рік повністю погашено — Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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