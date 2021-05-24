ЄС виступив проти зниження Україною мети НОВ2 за викидами СО2

Європейський союз підтримує мету України щодо зниження викидів CO2 в рамках Другого національно визначається внеску України (НОВ2) в Паризькій хартії по клімату на 65% до 2030 року і виступає проти її зниження.



Про це пише видання Green Deal.

«ЄС підтримує запропоновану мету зі скорочення викидів парникових газів на 65% до 2030 року в порівнянні з 1990 роком і проти її ослаблення», — йдеться в повідомленні Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, опублікованому за підсумками перших переговорів української та європейської сторін, присвячених реалізації стратегії Green Deal.

Відзначається, що ЄС готовий допомогти Україні у створенні системи реінвестування зібраних коштів за викиди парникових газів в програми по декарбонізації та зменшення енергетичної бідності. Крім того, в ЄС вважають, що все що стосуються НОВ2 документи, зокрема Національний план з енергетики та клімату й Енергетична стратегія України, повинні узгоджуватися між собою.

Європейська сторона також висловила побоювання щодо потенційного зростання викидів в транспортному і промисловому секторах, відкладання основних інвестицій в екомодернізацію промисловості на наступні десятиліття, відсутність планів зі збільшення ціни за викиди, відсутністю в НОВ2 тез щодо відмови від субсидування вугільної промисловості.

Читайте в «Терміналі», Україні знадобиться щонайменше EUR102 млрд до 2030 року для реалізації запропонованого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів проєкту Другого визначеного національно внеску (НОВ2) до Паризької угоди, що передбачає зниження викидів парникових газів (ПГ) на 65% у порівнянні з 1990 роком.

