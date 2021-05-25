2021-05-25: Ціни на АЗС стабільно високі

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 25 травня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ не значно змінилися.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.00% (-1.0 коп/л) до 27.97 грн/л, бензину А-95 євро — 0.1 % (2.0 коп/л) до 29.52 грн/л. Дизельне пальне євро змінилося в ціні на 1.23% до 28.14 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 25 травня 2021 р не змінився в ціні — 15.63 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 52.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.97
|23.00
|-0.02
|-0.90
|Бензин А-95 евро
|29.52
|24.50
|0.06
|-1.26
|Дизельное топливо Евро
|27.94
|23.49
|0.06
|-1.97
|Сжиженный газ
|15.63
|11.15
|-0.01
|-0.39
Довідково:
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