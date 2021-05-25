2021-05-25: В дрібному опті ціни знизилися

25 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відбувалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 1.06% (-28 коп/л) до 25.96 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро знизилася на 1.10% (-30 коп/л) до 26.80 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.49% (-11 коп/л) до 23.28 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.96
|-1.06
|-1.70
|0.18
|Бензин А-95 евро
|26.80
|-1.10
|-1.92
|-0.24
|Дизельное топливо евро
|23.28
|-0.49
|-2.69
|-1.76
Довідково:
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