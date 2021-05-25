Держгеонадра розпочинають здійснення позапланових перевірок

Обновлено: Май 25, 2021. Тэги: , , ,

Держгеонадра розпочинають здійснення позапланових перевірок

Державна служба геології та надр України буде здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про надра суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин.

Повідомляє Держгеонадра.

У списку на перевірку 144 компанії.

У 2021 році будуть проведені в установленому порядку позапланові перевірки надрокористувачів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, які:

  1. поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами за результатами апробації запасів корисних копалин без спецдозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки;
  2. не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу, протягом двох років після отримання ліцензії на видобування;
  3. не розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після затвердження балансових запасів вуглеводнів у разі наявності спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;
  4. не розпочали видобування корисних копалин протягом 10 років після отримання спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням.

Не будуть здійснюватися позапланові перевірки надрокористувачів, щодо яких Держгеонадрами в ІІ–ІV кварталах 2021 року заплановано проведення планових перевірок, а також дія ліцензій яких зупинена у зв’язку з виявленням порушень вимог законодавства, та об’єкти надрокористування яких розташовані на території проведення Операції об’єднаних сил.

Читайте у Терміналі: Держгеонадра анулювало 19 спецдозволів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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