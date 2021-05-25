Держгеонадра розпочинають здійснення позапланових перевірок

Державна служба геології та надр України буде здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про надра суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин.
Повідомляє Держгеонадра.
У списку на перевірку 144 компанії.
У 2021 році будуть проведені в установленому порядку позапланові перевірки надрокористувачів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, які:
- поза аукціоном отримали спеціальні дозволи на користування надрами за результатами апробації запасів корисних копалин без спецдозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки;
- не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти і газу, протягом двох років після отримання ліцензії на видобування;
- не розпочали видобування корисних копалин протягом двох років після затвердження балансових запасів вуглеводнів у разі наявності спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням;
- не розпочали видобування корисних копалин протягом 10 років після отримання спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням.
Не будуть здійснюватися позапланові перевірки надрокористувачів, щодо яких Держгеонадрами в ІІ–ІV кварталах 2021 року заплановано проведення планових перевірок, а також дія ліцензій яких зупинена у зв’язку з виявленням порушень вимог законодавства, та об’єкти надрокористування яких розташовані на території проведення Операції об’єднаних сил.
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