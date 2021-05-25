Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії “Союз 90/Зелені” протидію будівництву ПП-2

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі співголовою німецької партії “Союз 90/Зелені” Робертом Габеком, який відвідує Україну з візитом.

Про це пише пресслужба МЗС.

“Найбільше нас непокоїть те, що Північний потік – 2 несе численні безпекові виклики. Немає жодних сумнівів у тому, що, у разі завершення будівництва, Росія буде використовувати цей проєкт як інструмент просування своїх геополітичних інтересів, у тому числі у контексті зусиль Нормандського формату та в Тристоронній контактній групі. І мова йде не лише про загрозу безпеці України, але й всієї Європи”, — наголосив глава української дипломатії.

Він додав, що міжнародні партнери мають активізувати зусилля задля протидії завершенню будівництва Північного потоку – 2.

Роберт Габек висловив солідарність партії “Союз 90/Зелені” з Україною в цьому питанні. Німецький політик заявив, що його політична сила усвідомлює ризики Північного потоку – 2 для Німеччини та Європи загалом і виступає проти його імплементації.

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