Нафта торгується біля тижневого максимуму на тлі зменшення перспектив поставок з Ірану

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 68,67 долара за барель.

Передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:07, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,31%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,16 долара за барель, додавши 0,17%.

Ціни на нафту були стабільними у вівторок, утримуючись біля тижневого максимуму після стрибка більш ніж на 3% на попередній сесії, оскільки перспективи швидкого повернення експортера нафти Ірану на міжнародні ринки нафти знизилися, пише Reuters.

Раніше Термінал писав, що нафта подорожчала після падіння минулого тижня.