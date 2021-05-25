Результати та перспективи діяльності УЕБ презентовані на конференції Carpathian Oil & Gas Conference 2021

Обновлено: Май 25, 2021. Тэги: , ,

Результати та перспективи діяльності УЕБ презентовані на конференції Carpathian Oil & Gas Conference 2021

21 травня 2021 року заступник голови Біржового комітету Української енергетичної біржі Інна Щербина взяла участь у конференції Carpathian Oil & Gas Conference 2021, яка 2 дні відбувалася у Львові. Вона виступила з темою “Біржова торгівля природним газом, нафтою та електроенергією на УЕБ”.

Повідомляє УЕБ.

Представляючи результати діяльності УЕБ, Інна Щербина презентувала біржові обсяги торгівлі електроенергією, газом та нафтою, торкнулась актуальних питань, що турбують учасників на сьогодні, та окреслила плани УЕБ на майбутнє.

Виступаючи перед учасниками ринку, Інна Щербина наголосила на важливості залучення все більшого кола учасників до торгів природним газом на короткостроковому ринку адже крім можливості балансування портфоліо, це, разом з участю ОГТСУ в торгах, дозволить розраховувати референтні маржинальні ціни, рівень та спосіб розрахунку яких став проблемним моментом на ринку.

В частині торгівлі електроенергією Інна Щербина повідомила, що УЕБ нині активно працює, щоб забезпечити індикатив РДД, на який буде опиратися ринок. Зрозуміло, що в ціні кінцевого споживача мають бути закладені ризики збалансування портфелю на організованому ринку, але ціна має прив’язуватись до ціни довгострокового ринку, як базового, як основи трейдингового портфелю.

На завершення виступу Інна Щербина повідомила, що УЕБ на поточну перспективу обирає формат роботи, який дозволить ставати ближчими до учасників ринку: «Ми прагнемо бути кращим сервісом для вас – наших учасників, бо це ви створюєте ринок. Саме тому ми намагаємося ставати ближчими. Ми створили при біржі ради секцій. Хочемо, щоб кожен новий продукт і кожне нове рішення було погоджено з ринком і було затребуване ринком».

Читайте у Терміналі: Центренерго буде продавати на УЕБ 90% електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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