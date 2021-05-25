Результати та перспективи діяльності УЕБ презентовані на конференції Carpathian Oil & Gas Conference 2021

21 травня 2021 року заступник голови Біржового комітету Української енергетичної біржі Інна Щербина взяла участь у конференції Carpathian Oil & Gas Conference 2021, яка 2 дні відбувалася у Львові. Вона виступила з темою “Біржова торгівля природним газом, нафтою та електроенергією на УЕБ”.

Повідомляє УЕБ.

Представляючи результати діяльності УЕБ, Інна Щербина презентувала біржові обсяги торгівлі електроенергією, газом та нафтою, торкнулась актуальних питань, що турбують учасників на сьогодні, та окреслила плани УЕБ на майбутнє.

Виступаючи перед учасниками ринку, Інна Щербина наголосила на важливості залучення все більшого кола учасників до торгів природним газом на короткостроковому ринку адже крім можливості балансування портфоліо, це, разом з участю ОГТСУ в торгах, дозволить розраховувати референтні маржинальні ціни, рівень та спосіб розрахунку яких став проблемним моментом на ринку.

В частині торгівлі електроенергією Інна Щербина повідомила, що УЕБ нині активно працює, щоб забезпечити індикатив РДД, на який буде опиратися ринок. Зрозуміло, що в ціні кінцевого споживача мають бути закладені ризики збалансування портфелю на організованому ринку, але ціна має прив’язуватись до ціни довгострокового ринку, як базового, як основи трейдингового портфелю.

На завершення виступу Інна Щербина повідомила, що УЕБ на поточну перспективу обирає формат роботи, який дозволить ставати ближчими до учасників ринку: «Ми прагнемо бути кращим сервісом для вас – наших учасників, бо це ви створюєте ринок. Саме тому ми намагаємося ставати ближчими. Ми створили при біржі ради секцій. Хочемо, щоб кожен новий продукт і кожне нове рішення було погоджено з ринком і було затребуване ринком».

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