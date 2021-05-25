Шмигаль анонсував два пілотних проекти трансформації шахт

Цього року стартують два пілотних проєкти зі справедливої трансформації вугільних регіонів в Україні.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками німецької влади.

«Цього року ми започатковуємо два пілотних проєкти на шахтах. Ця реформа допоможе створити нові робочі місця та сприятиме декарбонізації. Україна твердо стоїть на засадах Європейського зеленого курсу», — підкреслив очільник уряду.

За словами Шмигаля, Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з Німеччиною в енергетичній сфері й за іншими напрямками.

«У серпні минулого року Україна та Німеччина підписали спільну заяву про налагодження Енергетичного партнерства. Вона передбачає поглиблену взаємодію у сферах ВДЕ, енергоефективності, декарбонізації й зміни клімату, водневої економіки, трансформації вугільних регіонів», — зазначив він.

Прем’єр також нагадав, що пріоритетна мета України в енергетичній сфері — приєднання до ENTSO-E. За його словами, синхронізація української енергетичної системи з європейською мережею у 2023 році — важливий крок для України, яким зараз уряд активно займається.

Міненерго спільно із партнерами відібрали дві шахти для проведення пілотних проєктів з трансформації вугільних мономіст – шахта «Великомостівська» в Червонограді та шахта «5/6» – на сході, в Мирнограді, що має потенціал технологічного кластера.

Читайте в «Терміналі» також, трансформація вугільних регіонів, відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною.