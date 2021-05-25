Шмигаль анонсував два пілотних проекти трансформації шахт

Обновлено: Май 25, 2021. Тэги: , ,

Шмигаль анонсував два пілотних проекти трансформації шахт

Цього року стартують два пілотних проєкти зі справедливої трансформації вугільних регіонів в Україні.

Про це сказав прем’єр-міністр  Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками німецької влади.

«Цього року ми започатковуємо два пілотних проєкти на шахтах. Ця реформа допоможе створити нові робочі місця та сприятиме декарбонізації. Україна твердо стоїть на засадах Європейського зеленого курсу», — підкреслив очільник уряду.

За словами Шмигаля, Україна зацікавлена в розширенні співробітництва з Німеччиною в енергетичній сфері й за іншими напрямками.

«У серпні минулого року Україна та Німеччина підписали спільну заяву про налагодження Енергетичного партнерства. Вона передбачає поглиблену взаємодію у сферах ВДЕ, енергоефективності, декарбонізації й зміни клімату, водневої економіки, трансформації вугільних регіонів», — зазначив він.

Прем’єр також нагадав, що пріоритетна мета України в енергетичній сфері — приєднання до ENTSO-E. За його словами, синхронізація української енергетичної системи з європейською мережею у 2023 році — важливий крок для України, яким зараз уряд активно займається.

Міненерго спільно із партнерами відібрали дві шахти для проведення пілотних проєктів з трансформації вугільних мономіст – шахта «Великомостівська» в Червонограді та шахта «5/6» – на сході, в Мирнограді, що має потенціал технологічного кластера.

Читайте в «Терміналі» також, трансформація вугільних регіонів, відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною.

 

Автор:

(Всего статей: 18175)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: