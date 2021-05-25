У цьому році вже видано 355 млн грн «теплих кредитів» — Держенергоефективності

«Теплі кредити» продовжують користуватися попитом. Зацікавленість, а головне – потреба родин у підтримці щодо підвищення енергоефективності житла не вщухає.
Повідомляє Держенергоефективності.
Так, минулого тижня ще 25 млн грн «теплих кредитів» видано банками усім охочим домогосподарствам, а саме:
- 21,6 млн грн – на енергоефективні заходи у приватних будинках;
- 3,3 млн грн – на встановлення твердопаливних котлів.
Всього зі старту програми наприкінці березня і по сьогодні 8932 родини отримали в державних банках (Ощадбанку та Укргазбанку) 355,2 млн грн «теплих кредитів».
Раніше Термінал писав, що теплими кредитами за 6 років скористалися 850 тис. українських родин.