У ВР зареєстровано законопроєкт, який передбачає для стаціонарів з пацієнтами з COVID-19 тариф на електроенергію в розмірі 50%

Обновлено: Май 25, 2021. Тэги: , ,

У ВР зареєстровано законопроєкт, який передбачає для стаціонарів з пацієнтами з COVID-19 тариф на електроенергію в розмірі 50%

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5550, який передбачає для стаціонарів з пацієнтами з COVID-19, обладнаних власними кисневими станціями, тариф на е/е в розмірі 50% від  тарифу для непобутових споживачів.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєкт пропонує внести відповідні доповнення до перехідних положень закону про ринок електроенергії та встановити для опорних закладів охорони здоров’я, які виробляють стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 і обладнаних власними системами генерації кисню з навколишнього повітря за технологією PSA (кисневі станції), тариф на е/е в розмірі 50% від  тарифу для відповідної групи непобутових споживачів.

Пільговий тариф пропонується встановити з метою безперебійного виробництва кисню для стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 безпосередньо на місці його застосування на час дії карантину та/або введення надзвичайного стану, пов’язаного з COVID-19.

Згідно із законопроєктом, порядок компенсації збитків електропостачальників у зв’язку з встановленням пільги для установ охорони здоров’я встановлюється Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте в «Терміналі» також, Укренерго: В перші дні травня споживання електроенергії знизилося.

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    Жулики всегда ищут там где мутная вода.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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