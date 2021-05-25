У ВР зареєстровано законопроєкт, який передбачає для стаціонарів з пацієнтами з COVID-19 тариф на електроенергію в розмірі 50%

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5550, який передбачає для стаціонарів з пацієнтами з COVID-19, обладнаних власними кисневими станціями, тариф на е/е в розмірі 50% від тарифу для непобутових споживачів.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєкт пропонує внести відповідні доповнення до перехідних положень закону про ринок електроенергії та встановити для опорних закладів охорони здоров’я, які виробляють стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 і обладнаних власними системами генерації кисню з навколишнього повітря за технологією PSA (кисневі станції), тариф на е/е в розмірі 50% від тарифу для відповідної групи непобутових споживачів.

Пільговий тариф пропонується встановити з метою безперебійного виробництва кисню для стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 безпосередньо на місці його застосування на час дії карантину та/або введення надзвичайного стану, пов’язаного з COVID-19.

Згідно із законопроєктом, порядок компенсації збитків електропостачальників у зв’язку з встановленням пільги для установ охорони здоров’я встановлюється Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте в «Терміналі» також, Укренерго: В перші дні травня споживання електроенергії знизилося.