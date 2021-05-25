В Київській області вилучено понад 1 млн літрів необлікованого пального

В Київській області вилучено понад млн літрів необлікованого пального.
Про це пише пресслужба ДФС.
«За результатами санкціонованих обшуків, на території нафтобази одного із товариств, правоохоронці виявили необліковане пальне загальним об’ємом близько 1 млн літрів, яке зберігалось з метою подальшої реалізації, без наявності відповідного дозволу – ліцензії.Орієнтовна вартість виявлених підакцизних товарів становить понад млн грн», — йдеться у повідомленні.
За дане порушення, до службових осіб підприємства, будуть застосовані штрафні фінансові санкції на суму 1 500 000 грн.
Наразі тривають слідчі дії.
«Термінал» писав, співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.