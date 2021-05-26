2021-05-26: Ціна нафти стабільно висока, Brent торгується вище $68 за барель

Обновлено: Май 26, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-05-26: Ціна нафти стабільно висока, Brent торгується вище $68 за барель

Ф’ючерси на Нафту марки Brent з постачання у ліпні у середу зранку під час  торгів змінилися в ціні до 68,59 долара за барель.

Про це пише УНН.

За даними Bloomberg станом на 8:07, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,09%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,92 долара за барель, втративши 0,23%.

У середу ціни на нафту залишалися стабільними, адже побоювання, що можливе відновлення постачання з Ірану викличе перенасичення, були нівельовані надіями на підвищення попиту на паливо в США після зниження щотижневих оцінок запасів Американським інститутом нафти, пише Reuters.

Так, офіційний представник уряду Ірану Алі Рабіеї заявив у вівторок, що він оптимістично налаштований щодо того, що Тегеран невдовзі досягне угоди на переговорах зі світовими державами про відновлення ядерної угоди 2015 року, хоча головний перемовник Ірану попередив, що серйозні проблеми залишаються.

Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано, пише «Investing.com».

Трейдери продовжують оцінювати перспективи глобального попиту на енергоносії і стежити за переговорами щодо іранської ядерної програми, результатом яких може стати зняття санкцій на поставки нафти з країни.

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:40 мск в середу становить $ 68,69 за барель, що на $ 0,04 (0,06%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,19 (0,3%) — до $ 68,65 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,03 (0,05%) — до $ 66,04 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,02 (0,03%) — до $ 66,07 за барель.

Автор:

(Всего статей: 18184)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: