2021-05-26: Ціна нафти стабільно висока, Brent торгується вище $68 за барель

Ф’ючерси на Нафту марки Brent з постачання у ліпні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 68,59 долара за барель.

Про це пише УНН.

За даними Bloomberg станом на 8:07, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,09%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,92 долара за барель, втративши 0,23%.

У середу ціни на нафту залишалися стабільними, адже побоювання, що можливе відновлення постачання з Ірану викличе перенасичення, були нівельовані надіями на підвищення попиту на паливо в США після зниження щотижневих оцінок запасів Американським інститутом нафти, пише Reuters.

Так, офіційний представник уряду Ірану Алі Рабіеї заявив у вівторок, що він оптимістично налаштований щодо того, що Тегеран невдовзі досягне угоди на переговорах зі світовими державами про відновлення ядерної угоди 2015 року, хоча головний перемовник Ірану попередив, що серйозні проблеми залишаються.

Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано, пише «Investing.com».

Трейдери продовжують оцінювати перспективи глобального попиту на енергоносії і стежити за переговорами щодо іранської ядерної програми, результатом яких може стати зняття санкцій на поставки нафти з країни.

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:40 мск в середу становить $ 68,69 за барель, що на $ 0,04 (0,06%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,19 (0,3%) — до $ 68,65 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,03 (0,05%) — до $ 66,04 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,02 (0,03%) — до $ 66,07 за барель.