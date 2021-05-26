Асоціація управління відходами розпочала свою роботу

Асоціація управління відходами (АУО) розпочала свою роботу.
Про це повідомила глава асоціації Ніколь Данилова, пише видання GreenDeal.
«АУО — це некомерційна організація, робота якої спрямована на європейські цінності, лобіювання інтересів галузі поводження з відходами та популяризації циклу поводження з відходами відповідно до всіх європейських стандартів», — зазначила вона.
Як повідомляється, АУО націлена підвищувати рівень роботи галузі, створювати ринкові механізми і виховувати екологічно свідомих українців.
«У найближчих планах АУО — участь у формуванні законодавчої та нормативної бази шляхом взаємодії з державними органами та експертним співтовариством. Це забезпечить можливість всім членам Асоціації побудувати безпечну інфраструктуру у сфері управління відходами. Всіх зацікавлених в її подальшому розвитку запрошуємо до співпраці », — резюмувала Данилова.