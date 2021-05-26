Частка теплової генерації в загальному виробництві електроенергії з 2016 року зменшилась на 5%

Обновлено: Май 26, 2021. Тэги: , , ,

Частка теплової генерації в загальному виробництві електроенергії з 2016 року зменшилась на 5%

Міністерство енергетики повідомило, що частка теплової генерації в загальному виробництві електроенергії з 2016 року зменшилась на 5%.

Про це пише пресслужба міністерства.

Так, у 2016 році частка генерації ТЕС в загальному виробництві електроенергії складала 32,2%, а за підсумками 2020 року тепловими електростанціями було вироблено 27,2%.

«Ця тенденція збережеться й надалі. Відповідно до затвердженого Міненерго прогнозного балансу електричної енергії за підсумками поточного року очікується подальше скорочення вугільної генерації ТЕС до 25,6%», – наголосив заступник міністра енергетики Максим Нємчинов.

Частка кліматично нейтральної електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, великих ГЕС та з відновлюваних джерел енергії за підсумками 2020 року покриває близько 2/3 всього споживання. З початку травня 2021 року станом на 26 травня частка електроенергії, виробленої атомною генерацією становить 58,7%, ГЕС та ГАЕС – 10,2%, ВДЕ – 9,1%, ТЕС та ТЕЦ – 20,5%, що становить п’яту частину всієї виробленої електроенергії. Причому в поточний літній період, внаслідок збільшення генерації з ВДЕ, частка низьковуглецевої електроенергії зростає до 80%.

«Також Міненерго наразі працює над актуалізацією Національного плану скорочення викидів та розробленням механізмів його фінансування. Це дозволить зменшувати викиди в атмосферу шляхом виведення з експлуатації застарілих енергоблоків ТЕС та одночасним встановленням ефективних електрофільтрів на енергоблоках, які залишаться в експлуатації для забезпечення енергетичної безпеки держави», – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлена потужність ВДЕ об’єктів наближається до 9 ГВт, враховуючи малі електростанції домогосподарств. В українській енергосистемі вже зафіксовані випадки, коли за добу з відновлюваних джерел (включно із великими ГЕС) було вироблено більше електричної енергії, ніж усіма тепловими електростанціями й теплоелектроцентралями України разом взятими.

Читайте в «Терміналі» також, ГК «Нафтогаз Трейдинг» направив великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладання контрактів на постачання природного газу на комерційних засадах з 1 травня 2021 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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