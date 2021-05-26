НКРЕКП обмежила імпорт е/е з Білорусі та Росії лише до 1 жовтня

НКРЕКП обмежила імпорт електричної енергії в Об’єднану енергосистему України з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021р.

Відповідне рішення прийняла комісія на засіданні 26 травня.

«Ми приймаємо це рішення сьогодні з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся до нас з таким проханням», — сказав представник НКРЕКП під час засідання.

При цьому він зауважив, що комісія враховує при ухваленні рішення і баланс інтересів — і щодо споживачів, і щодо того, що припинення імпорту електроенергії може призвести до зловживань і маніпуляцій на ринку. Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля. Зокрема, голова НКРЕКП зазначив, що цілком ймовірно Регулятор обмежить перетин і після 1 жовтня.

«Термінал» писав, Україна в І кварталі зменшила експорт електроенергії в 4 рази, імпорт — на 40%.