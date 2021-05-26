Світовий банк поліпшив прогнози ціни нафти на 2021-2022 роки

Світовий банк значно поліпшив прогнози середніх цін на нафту на 2021-2022 роки, до 56 і 60 доларів за барель відповідно, – це близько до середньої ціни за період 2016-2019 років, йдеться в доповіді організації про економіку Росії.

Передає Прайм.

Попередній прогноз Світового банку за ціною на нафту на 2021 рік становив 44 долари, на 2022 рік — 50 доларів за барель.

Економісти СБ очікують, що розширення масштабів вакцинації сприятиме поступовому зростанню попиту на нафту. Цей попит буде задоволений за рахунок нарощування видобутку в рамках угоди ОПЕК+.

Однак у Альянсу як і раніше залишатимуться великі незадіяні видобувні потужності, що обмежить будь-яке подальше зростання цін, попереджають аналітики банку. Крім того, стрибок цін може спричинити за собою збільшення сланцевого видобутку в США.

Раніше Термінал писав, що Єврокомісія підвищила прогноз ціни на нафту.