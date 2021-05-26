УГВ збільшило рентні платежі більше ніж у півтора рази

Обновлено: Май 26, 2021. Тэги: , , ,

УГВ збільшило рентні платежі більше ніж у півтора рази

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи «Нафтогаз», за січень-квітень 2021 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 422,2 млн грн рентних платежів, що в 1,6 раза більше за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 8,4 млрд грн рентних платежів від «Укргазвидобування» за 4 місяці 2021 року. 5% від рентних платежів – 422,2 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей.Близько 90% цих коштів сконцентровано у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській», — йдеться у повідомленні.

Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином:

– Харківська обл. – 200,8 млн грн

– Полтавська обл. – 186,2 млн грн

– Львівська обл. – 18,7 млн грн

– Дніпропетровська обл. – 7,1 млн грн

– інші – 9,4 млн грн.

У пресслужбі нагадали, що сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» на користь НАК «Нафтогаз України».

Читайте в «Терміналі» також, Служба безпеки НАК «Нафтогаз України» спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ «Укргазвидобування») скрапленого газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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