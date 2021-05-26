УГВ збільшило рентні платежі більше ніж у півтора рази

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи «Нафтогаз», за січень-квітень 2021 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 422,2 млн грн рентних платежів, що в 1,6 раза більше за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 8,4 млрд грн рентних платежів від «Укргазвидобування» за 4 місяці 2021 року. 5% від рентних платежів – 422,2 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей.Близько 90% цих коштів сконцентровано у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській», — йдеться у повідомленні.

Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином:

– Харківська обл. – 200,8 млн грн

– Полтавська обл. – 186,2 млн грн

– Львівська обл. – 18,7 млн грн

– Дніпропетровська обл. – 7,1 млн грн

– інші – 9,4 млн грн.

У пресслужбі нагадали, що сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» на користь НАК «Нафтогаз України».

Читайте в «Терміналі» також, Служба безпеки НАК «Нафтогаз України» спільно зі Службою безпеки України викрила схему розкрадання працівниками Управління з переробки газу і газового конденсату (УПГГК, філія АТ «Укргазвидобування») скрапленого газу.