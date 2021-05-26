В столиці фахівці компанії SGS перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС

Обновлено: Май 26, 2021. Тэги: , , ,

В столиці фахівці компанії SGS перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС

У дослідженні взяли участь 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL.

Про це повідомили експерти під час пресконференції.

Проби дизпалива і бензину «А-95″ брали фахівці компанії SGS. Аналізи провела лабораторія «Інспекторат Україна» — підрозділ міжнародного Bureau Veritas, член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

За словами виконавчого директора Міжнародної академії стандартизації Олега Цільвіка, проблеми з якістю палива зафіксовані у двох з семи АЗС: MOTTO і SUNOIL.

Зокрема, вміст сірки в бензині MOTTO у 2 рази перевищує норму (10 мг на літр), на SUNOIL — на 20%. Кількість сірки в ДП MOTTO в 30 разів перевищує норму, в SUNOIL — в 15%. Вміст кисню при нормі до 2,7% в МОТТО — 12,7%, в SUNOIL — 6,24%. У паливі МОТТО також виявлено 1,44% вмісту бензолу при нормі до 1%. Обидві мережі також допустили порушення по одиницях октанового числа: під виглядом бензину марки 95 МОТТО продають бензин 92, SUNOIL — 93,9.

«Це суттєві порушення, які знижують якісні характеристики нафтопродуктів. Особливо в ситуації з МОТТО, коли кількість метанолу у них 16,5% при тому, що в паспортах сучасних автомобілів зазначено: вміст спирту не може перевищувати 10%. В іншому випадку виробник має право зняти авто з гарантійних зобов’язань», — сказав Олег Цільвік.

Згідно з дослідженням, зразки палива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 і WOG відповідають усім стандартам якості. У жодному зразку не виявлено заборонених добавок.

«Термінал» писав, 14 травня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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