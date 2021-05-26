Заборона Україною імпорту білоруської електроенергії не буде чутливою для Білорусі — Міненерго РБ

Міністерство енергетики Білорусі прокоментувало рішення української сторони заборонити імпорт електроенергії з Білорусі.

Передає БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики РБ.

«Обсяги поставок білоруської електроенергії в Україну до прийняття рішення про заборону її імпорту Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України, були незначними. Тому прийняті Україною заходи навряд чи можна назвати чутливими для білоруської сторони», — заявили в Міненерго.

Заборона на постачання електроенергії з Білорусі в Україну діяла і раніше — з квітня по грудень 2020 року. «Після його закінчення комерційні перетоки електроенергії відновилися. Під час несприятливих погодних умов у зимовий період українська сторона неодноразово зверталася до Білорусі із запитом про постачання електроенергії, необхідної для забезпечення стійкої роботи своєї енергосистеми. Наша країна надавала таку допомогу і надавала необхідний резерв потужності», — звернули увагу у відомстві.

«Гучні заяви про намір України припинити імпорт білоруської електроенергії раніше звучали неодноразово. Питання в тому, чи не зіткнуться наші українські партнери самі з наслідками від введеної заборони. Позиція білоруської сторони залишається незмінною: ми націлені на конструктивну взаємодію і, якщо це буде потрібно, готові організувати постачання електроенергії в Україну», — резюмували в Міненерго.

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