2021-05-27: Ціни на нафту корегуються через можливе відновлення поставок з Ірану

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 68,49 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,55%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,89 долара за барель, втративши 0,48%.

Ціни на нафту впали в четвер, але залишалися у вузькому діапазоні, у якому вони були весь тиждень, оскільки оптимізм з приводу літнього сезону в США і Європі нівелював побоювання з приводу попиту в Індії і потенційного збільшення пропозиції з Ірану, пише Reuters.

«Ринки як і раніше зосереджені на переговорах щодо ядерної програми Ірану і на тому, чи будуть повністю скасовані санкції стосовно експорту нафти і коли», — відзначають аналітики Citi.

Це буде великою проблемою для наступного засідання Організації країн-експортерів нафти і союзників, разом названих ОПЕК+, 1 червня, на якому нафтовиробники повинні будуть оцінити, чи міняти свої плани з ослаблення обмежень виробництва в зв’язку з перспективою повернення на ринок поставок з Ірану.

Citi передбачає, що ОПЕК+ дотримуватиметься планів з повернення 700 тис. барелів на добу поставок нафти в червні, але план групи зі збільшення поставок ще на 840 тис. барелів на добу в липні «тепер може бути під питанням».