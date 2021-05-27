2021-05-27: В дрібному опті ціни знизилися

27 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні спостергігалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.64% (-17 коп/л) до 25.80 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро знизилася на 0.64% (-17 коп/л) до 26.63 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.69% (-16 коп/л) до 23.09 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.80
|-0.64
|-2.25
|-1.07
|Бензин А-95 евро
|26.63
|-0.64
|-2.42
|-1.39
|Дизельное топливо евро
|23.09
|-0.69
|-3.03
|-2.81
Довідково:
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