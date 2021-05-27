Енергоатом розпочав процес проти РФ щодо компенсації за активи, втрачені в Криму

У травні 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» спрямувало до компетентних органів Російської Федерації повідомлення про виникнення спору – відповідно до частини 1 статті 9 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації № 1302 від 1999 року про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Повідомляє Енергоатом.

Ще 17 грудня 2020 року за ініціативи Германа Галущенка, тоді віцепрезидента Компанії, а нині – міністра енергетики України, між ДП «НАЕК «Енергоатом» та відомою міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling LLP було укладено договір про надання послуг щодо підготовки й направлення повідомлення про спір від імені Компанії до Російської Федерації. Ця юридична компанія раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має унікальний досвід у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів.

Згідно з процедурою, після отримання повідомлення російською стороною, сторони матимуть шість місяців для врегулювання спірного питання у позасудовому порядку. У випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, цей спір може бути передано на розгляд до суду (арбітражу).

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