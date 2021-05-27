Енергоатом розпочав процес проти РФ щодо компенсації за активи, втрачені в Криму

Обновлено: Май 27, 2021. Тэги: , ,

Енергоатом розпочав процес проти РФ щодо компенсації за активи, втрачені в Криму

У травні 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» спрямувало до компетентних органів Російської Федерації повідомлення про виникнення спору – відповідно до частини 1 статті 9 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації № 1302 від 1999 року про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Повідомляє Енергоатом.

Ще 17 грудня 2020 року за ініціативи Германа Галущенка, тоді віцепрезидента Компанії, а нині – міністра енергетики України, між ДП «НАЕК «Енергоатом» та відомою міжнародною юридичною компанією Shearman & Sterling LLP було укладено договір про надання послуг щодо підготовки й направлення повідомлення про спір від імені Компанії до Російської Федерації. Ця юридична компанія раніше вже брала участь в аналогічних справах проти РФ та має унікальний досвід у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів.

Згідно з процедурою, після отримання повідомлення російською стороною, сторони матимуть шість місяців для врегулювання спірного питання у позасудовому порядку. У випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, цей спір може бути передано на розгляд до суду (арбітражу).

Читайте у Терміналі: Енергоатом покращив фінансовий результат діяльності завдяки новой стратегії продажів електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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