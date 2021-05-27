Галущенко: Україна має всі можливості стати експортером електроенергії

Україна має всі можливості стати експортером електроенергії.

Про це на сторінці у Фейсбук написав міністр енергетики Герман Галущенко.

«Для цього маємо розвивати власні потужності. Це стосується не тільки добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, але й розвитку генерації на основі ВДЕ, високоманеврової генерації та систем накопичення енергії», — написав він.

Міністр також додав, що відомство активно працює над стимулами для розвитку цих напрямків.

«Це відповідає і потребам України, і нашим міжнародним кліматичним зобов’язанням», — додав він.

«Термінал» писав, Україна в І кварталі зменшила експорт електроенергії в 4 рази, імпорт — на 40%.