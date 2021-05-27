Кабмін призначив першого заступника голови ДІЯРУ

Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Олега Корикова.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму «Телеграм-каналі».
Кориков має досвід роботи головою департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу в Міненерговугілля, директором з інвестицій НАЕК «Енергоатом», начальником управління з проєктів та інвестицій Південно-Української АЕС, заступником гендиректора ДСП «Центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами».
«Термінал» писав, протягом 2020 року, через карантинні заходи, які були запроваджені в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції у світі, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) втричі зменшила кількість інспекційних перевірок ядерних об’єктів.