Нідерландський суд ухвалив постанову, що нафтовий гігант Royal Dutch Shell має скоротити викиди вуглецю на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2019 року.

Як повідомляє CNBC, сама компанія планувала знизити викиди на 20% до вказаного року.

«Нинішня кліматична стратегія Shell свідчить, що до 2050 року компанія прагне стати бізнесом з нульовими викидами, а до 2035 року компанія поставила за мету скоротити викиди CO2 на 45%», — йдеться у повідомленні.

Представник Shell сказав, що компанія «повністю розраховує оскаржити сьогоднішнє рішення суду».

«Ми інвестуємо мільярди доларів в низьковуглецеву енергію, включаючи зарядку електромобілів, водень, відновлювані джерела енергії і біопаливо», – сказав нафтового гіганта. – Ми хочемо збільшити попит на ці продукти та ще швидше розширити наш новий енергетичний бізнес».

Читайте в «Терміналі», Royal Dutch Shell вдвое сократит перерабатывающие мощности на НПЗ Pulau Bukom в Сингапуре. Это делается в рамках сокращения углеродных выбросов к 2050 году.