Shell має скоротити викиди вуглецю на 45% до 2030 року

Обновлено: Май 27, 2021. Тэги: , ,

Shell має скоротити викиди вуглецю на 45% до 2030 року

Нідерландський суд  ухвалив постанову, що нафтовий гігант Royal Dutch Shell має скоротити викиди вуглецю на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2019 року. 

Як повідомляє CNBC, сама компанія планувала знизити викиди на 20% до вказаного року.

«Нинішня кліматична стратегія Shell свідчить, що до 2050 року компанія прагне стати бізнесом з нульовими викидами, а до 2035 року компанія поставила за мету скоротити викиди CO2 на 45%», — йдеться у повідомленні.

Представник Shell сказав, що компанія «повністю розраховує оскаржити сьогоднішнє рішення суду».

«Ми інвестуємо мільярди доларів в низьковуглецеву енергію, включаючи зарядку електромобілів, водень, відновлювані джерела енергії і біопаливо», – сказав нафтового гіганта. – Ми хочемо збільшити попит на ці продукти та ще швидше розширити наш новий енергетичний бізнес».

Читайте в «Терміналі», Royal Dutch Shell вдвое сократит перерабатывающие мощности на НПЗ Pulau Bukom в Сингапуре. Это делается в рамках сокращения углеродных выбросов к 2050 году.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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