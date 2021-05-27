Заборона імпорту електроенергії з Росії та Білорусі — це крок до інтеграції енергосистеми України з ENTSO-E — міністр енергетики

Повне від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі є запланованим стратегічним кроком в рамках майбутньої інтеграції енергосистеми України з континентальною енергосистемою Європи, ENTSO-E, який має зробити Україна.
Публікує Міненерго позицію міністра енергетики Германа Галущенка.
«Я підтримував і підтримую обмеження такого імпорту на період до інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко на сторінці «Фейсбук», привітавши рішення НКРЕКП обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь до 0 МВт.
Раніше Термінал писав, що Україна має всі можливості стати експортером електроенергії.