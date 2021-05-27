Зеркаль звільнилася із з Нафтогазу

Обновлено: Май 27, 2021. Тэги: , ,

Зеркаль звільнилася із з Нафтогазу

Радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль пішла з посади.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

У НАК заявили, що «посилили управлінську команду» з протидії Північному потоку-2 Мироном Василиком та Романом Супруном.

Як повідомили у НАК, Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в Групі Нафтогаз.

“Свого часу я працював разом з Альоною Осмоловською, Ланою Зеркаль та Вадимом Гламаздіним, і тому хочу їм подякувати за позитивні результати у спільній роботі. Щиро бажаю їм реалізувати свій потенціал на благо України”, — наголосив Голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

За даними пресслужби, відтепер НАК перед українськими та міжнародними стейкхолдерами зокрема представлятимуть:

Мирон Василик, який опікуватиметься питаннями розширення співробітництва НАКу з міжнародними організаціями. Він має більш як 30-річний досвід консультування міжнародних енергетичних, сільськогосподарських, FMCG, фінансових та промислових компаній у Східній Європі. Працював у Державному департаменті та Департаменті довкілля США, The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company.

Обіймав посаду заступника голови Ради директорів Американської торговельної палати в Україні. У період із 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун виконуватиме обов’язки керівника підрозділу по взаємодії з Урядом та іншими зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз. Його завдання — адвокація та взаємодія з органами влади.

У НАК також повідомили, що «найближчим часом команда буде лише розширюватись професіоналами».

«Термінал» писав, Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК «Нафтогаз України». До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ України, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про «зимові пакети» поставок російського газу до України в 2014-2016 роках.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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