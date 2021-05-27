Зеркаль звільнилася із з Нафтогазу

Радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль пішла з посади.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

У НАК заявили, що «посилили управлінську команду» з протидії Північному потоку-2 Мироном Василиком та Романом Супруном.

Як повідомили у НАК, Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в Групі Нафтогаз.

“Свого часу я працював разом з Альоною Осмоловською, Ланою Зеркаль та Вадимом Гламаздіним, і тому хочу їм подякувати за позитивні результати у спільній роботі. Щиро бажаю їм реалізувати свій потенціал на благо України”, — наголосив Голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

За даними пресслужби, відтепер НАК перед українськими та міжнародними стейкхолдерами зокрема представлятимуть:

Мирон Василик, який опікуватиметься питаннями розширення співробітництва НАКу з міжнародними організаціями. Він має більш як 30-річний досвід консультування міжнародних енергетичних, сільськогосподарських, FMCG, фінансових та промислових компаній у Східній Європі. Працював у Державному департаменті та Департаменті довкілля США, The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company.

Обіймав посаду заступника голови Ради директорів Американської торговельної палати в Україні. У період із 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун виконуватиме обов’язки керівника підрозділу по взаємодії з Урядом та іншими зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз. Його завдання — адвокація та взаємодія з органами влади.

У НАК також повідомили, що «найближчим часом команда буде лише розширюватись професіоналами».

«Термінал» писав, Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК «Нафтогаз України». До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ України, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про «зимові пакети» поставок російського газу до України в 2014-2016 роках.