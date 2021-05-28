2021-05-28: Нафта продовжує дорожчати, Brent рухається до $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,78 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,46%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,19 долара за барель, додавши 0,51%.

У п’ятницю ціни на нафту виросли, чому сприяли економічні дані США й очікування сильного відновлення світового попиту на паливо в третьому кварталі цього року, у той час, як побоювання з приводу наслідків будь-якого відновлення постачання з Ірану знизилися, пише Reuters.

Зокрема, кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, впала до найнижчого рівня з середини березня 2020 року, перевершивши оцінки.

У понеділок, 31 травня, в США відзначається День пам’яті, який традиційно відкриває автомобільний сезон, і експерти розраховують, що збільшення мобільності громадян призведе до підвищення попиту на нафтопродукти та нафту в країні, пише «Investing.com».

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8 : 38 мск в п’ятницю становить $ 69,78 за барель, що на $ 0,32 (0,46%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 0,59 (0,9%) — до $ 69,46 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,26 (0,39%) — до $ 67,11 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,64 (1%) — до $ 66,87 за барель, що, за даними Dow Jones, є максимальною ціною ф’ючерсу на закриття ринку з 29 жовтня 2018 року.