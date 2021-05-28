68 із 75 енергоблоків ТЕС експлуатується понад відведений проєктний термін

68 з 75 енергоблоків теплоелектростанцій в Україні експлуатуються понад відведений проєктний термін, а 95% розподільних електричних мереж знаходяться в незадовільному стані.



Про це повідомляє Марлін з посиланням на звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній інспекції з енергетичного нагляду в 2019-20 роках.

«Технічний стан обладнання, що використовується в енергетиці, наближається до критичного через високий ступінь зношеності і є джерелом підвищеної небезпеки, що призводить до необхідності позапланових відключень споживачів від електро- та теплопостачання», — наголошується в звіті.

В результаті кількість технологічних порушень в опалювальний період 2019-2020 років зросла в 3,7 рази в порівнянні з опалювальним періодом 2016-2017 років — з 1353 до 4969 випадків.

Також в 2020 році в порівнянні з попереднім роком збільшилася кількість відмов технічного обладнання на станціях.

Зокрема, кількість відмов на «ДТЕК «Дніпроенерго»зросла з 60 до 78 випадків, на Слов’янській ТЕС — з 4 до 21 випадків, на «ДТЕК «Східенерго» — з 11 до 58 випадків, а на НЕК «Укренерго» — з 82 до 93 випадків.

Держенергонагляд у вказаний період не провів жодного контрольного заходу, не видав жодного припису або штрафу і не ініціював зупинок енергетичного обладнання.

Як зазначено у звіті, причиною цього є те, що урядом не вжито дієвих заходів щодо створення Держенергонагляду, зареєстрованого як юридична особа з 29 жовтня 2018 року.

У держбюджеті на 2019 рік не передбачалося коштів на функціонування структури, а штатний розклад в повному складі за два роки так і не було сформовано.

Постійні зміни міністрів енергетики також негативно позначилися на організації діяльності Держенергонагляду.

Все це призвело до того, що фактично Держенергонагляд приступив до виконання основних завдань у 2020 році. Тоді ж був сформований перелік близько 60 тисяч об’єктів, що підлягають державному енергетичного нагляду.

Однак, через дії законодавчих обмежень щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19, перевірки Держенергонагляду були заборонені.