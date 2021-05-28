Газпром просить польський суд призупинити справу про штраф через Північний потік-2

Газпром у травні звернувся до суду Польщі з проханням призупинити розгляд справи про штраф компанії на 50 мільйонів доларів через неподані польському антимонопольному органу документи в рамках розслідування справи про споруджуваний газопровід Північний потік 2, йдеться в звіті компанії.

Передає Прайм.

«Дев’ятнадцятого травня 2021 року ПАТ «Газпром» подало до компетентного суду Польщі клопотання про призупинення розгляду справи про накладення зазначеного штрафу на ПАТ «Газпром» до винесення судом рішення у справі про оскарження рішення антимонопольного органу Польщі про ймовірну концентрацію ПАТ «Газпром» та іноземних інвесторів в ході реалізації проекту Північний потік 2″, — йдеться в звіті.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз чинитиме максимальний юридичний тиск на Газпром — Вітренко.