Міненерго розбирається із кредиторською та дебіторською заборгованістю Енергоринку

Міненерго наголошує на необхідності внесення змін до законодавства для розблокування ситуації з кредиторською та дебіторською заборгованістю ДП «Енергоринок».

Про це заявив перший заступник Міністра енергетики Юрій Власенко 27 травня 2021 року під час обговорення ситуації з боргами державного підприємства на онлайн ток-шоу Energy Freedom.

Перший заступник Міністра повідомив, що на момент старту нового ринку 1 липня 2019 року накопичено 27 млрд гривень боргів на оптовому ринку електричної енергії. З цієї суми понад 40% (11,6 млрд) складає заборгованість ДП «Енергоринок» перед державним підприємством НАЕК «Енергоатом».

«Ця заборгованість важким тягарем лежить насамперед на виробниках електричної енергії та негативно впливає на їх можливість повноцінно працювати вже в новій моделі ринку», – зазначив Юрій Власенко.

У червні минулого року для вирішення проблеми було прийнято Закон 719-ІХ, який передбачав низку механізмів врегулювання: проведення взаєморозрахунків, погашення (списання) заборгованості, а також відступлення права вимоги або заміну сторони у зобов’язанні. Проте дію Закону було фактично призупинено при прийнятті Державного бюджету на 2021 рік.

Наразі на розгляді Парламенту перебувають чотири законопроєкти, які дозволять розблокувати реалізацію Закону 719-ІХ. Юрій Власенко зазначив, що після затвердження законопроєктів наступним кроком має стати прийняття постанов Уряду, які допоможуть владнати ситуацію.

«Хочу підкреслити, що проєкти цих постанов Міненерго вже розроблено», – сказав перший заступник Міністра.

На думку Юрія Власенка, для успішного врегулювання проблеми заборгованості, сформованої в оптовому ринку електричної енергії, необхідні скоординовані зусилля різних органів влади, насамперед – Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, Мінфіну та ДП «Енергоринок».

«Цей процес іде не так швидко, як планувалося. Тому потрібно продовжувати тісну співпрацю і крок за кроком рухатись у цьому напрямку», – підсумував перший заступник Міністра.

«Термінал» писав, на сайті Верховної ради оприлюднено текст законопроекту № 4624 про підтримку ДП «НАЕК «Енергоатом», що передбачає додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики на 7,3 млрд грн з метою погашення критичної заборгованості атомників.

