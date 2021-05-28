Міненерго розбирається із кредиторською та дебіторською заборгованістю Енергоринку

Обновлено: Май 28, 2021. Тэги: , ,

Міненерго розбирається із кредиторською та дебіторською заборгованістю Енергоринку

Міненерго наголошує на необхідності внесення змін до законодавства для розблокування ситуації з кредиторською та дебіторською заборгованістю ДП «Енергоринок».
Про це заявив перший заступник Міністра енергетики Юрій Власенко 27 травня 2021 року під час обговорення ситуації з боргами державного підприємства на онлайн ток-шоу Energy Freedom.

Перший заступник Міністра повідомив, що на момент старту нового ринку 1 липня 2019 року накопичено 27 млрд гривень боргів на оптовому ринку електричної енергії. З цієї суми понад 40% (11,6 млрд) складає заборгованість ДП «Енергоринок» перед державним підприємством НАЕК «Енергоатом».
«Ця заборгованість важким тягарем лежить насамперед на виробниках електричної енергії та негативно впливає на їх можливість повноцінно працювати вже в новій моделі ринку», – зазначив Юрій Власенко.

У червні минулого року для вирішення проблеми було прийнято Закон 719-ІХ, який передбачав низку механізмів врегулювання: проведення взаєморозрахунків, погашення (списання) заборгованості, а також відступлення права вимоги або заміну сторони у зобов’язанні. Проте дію Закону було фактично призупинено при прийнятті Державного бюджету на 2021 рік.

Наразі на розгляді Парламенту перебувають чотири законопроєкти, які дозволять розблокувати реалізацію Закону 719-ІХ. Юрій Власенко зазначив, що після затвердження законопроєктів наступним кроком має стати прийняття постанов Уряду, які допоможуть владнати ситуацію.

«Хочу підкреслити, що проєкти цих постанов Міненерго вже розроблено», – сказав перший заступник Міністра.
На думку Юрія Власенка, для успішного врегулювання проблеми заборгованості, сформованої в оптовому ринку електричної енергії, необхідні скоординовані зусилля різних органів влади, насамперед – Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, Мінфіну та ДП «Енергоринок».
«Цей процес іде не так швидко, як планувалося. Тому потрібно продовжувати тісну співпрацю і крок за кроком рухатись у цьому напрямку», – підсумував перший заступник Міністра.

«Термінал» писав, на сайті Верховної ради оприлюднено текст законопроекту № 4624 про підтримку ДП «НАЕК «Енергоатом», що передбачає додатковий випуск облігацій внутрішньої державної позики на 7,3 млрд грн з метою погашення критичної заборгованості атомників.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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