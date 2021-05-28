НКРЕКП спроcтила процедуру надання послуг з приєднання до електромереж

28.04.2021 на відкритому засіданні Комісії прийнято постанову НКРЕКП № 717 «Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу». Зазначені зміни до Кодексу систем розподілу набирають чинності з 01.06.2021.
Повідомляє НКРЕКП.
Ключові нововведення, запроваджені Регулятором для спрощення отримання замовниками послуг з приєднання:
- запровадження публічних договорів про приєднання
- спрощення для замовників прийняття (акцептування) умов договору про приєднання до електричних мереж
- зменшення кількості документів, що додаються до заяви про приєднання
- зменшення кількості процедур надання послуги
- прозорість надання послуг з приєднання
- спрощено процедуру фіксації надання ОСР послуги з приєднання.
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